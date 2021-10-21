Главная звезда МЮ Криштиану Роналду отметил характер своей команды по итогам игры Лиги чемпионов против Аталанты (3:2).

"Да! Театр мечты в огне! Мы живы! Мы Манчестер Юнайтед, и мы никогда не сдаемся! Это Олд Траффорд!" – написал Роналду в Twitter.

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Манкунианцы неожиданно пропустили два быстрых гола в первом тайме, но после перерыва сумели выровнять положение, а победный гол забил именно 36-летний португалец.

Напомним, Криштиану летом подписал контракт с Манчестер Юнайтед до июня 2023-го и уже успел отличиться за манкунианцев 6-ю голами.

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