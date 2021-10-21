"Мы живы!" – Роналду эмоционально отреагировал на победу Манчестер Юнайтед над Аталантой
12:45 - Читати українською
Главная звезда МЮ Криштиану Роналду отметил характер своей команды по итогам игры Лиги чемпионов против Аталанты (3:2).
завершено
53’ Маркус Рашфорд
75’ Харри Магуайр
Марио Пашалич 15’
Мери Демираль 29’
15’ Марио Пашалич
29’ Мери Демираль
53’ Маркус Рашфорд
75’ Харри Магуайр
"Да! Театр мечты в огне! Мы живы! Мы Манчестер Юнайтед, и мы никогда не сдаемся! Это Олд Траффорд!" – написал Роналду в Twitter.
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Манкунианцы неожиданно пропустили два быстрых гола в первом тайме, но после перерыва сумели выровнять положение, а победный гол забил именно 36-летний португалец.
Напомним, Криштиану летом подписал контракт с Манчестер Юнайтед до июня 2023-го и уже успел отличиться за манкунианцев 6-ю голами.
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