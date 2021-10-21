"Ми живі!" – Роналду емоційно відреагував на перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою
12:42 - Читать на русском
Головна зірка МЮ Кріштіану Роналду відзначив характер своєї команди за підсумками гри Ліги чемпіонів проти Аталанти (3:2).
завершено
53’ Маркус Рашфорд
75’ Харрі Магуайр
Маріо Пашаліч 15’
Мері Деміраль 29’
15’ Маріо Пашаліч
29’ Мері Деміраль
53’ Маркус Рашфорд
75’ Харрі Магуайр
"Так! Театр мрій у вогні! Ми живі! Ми Ман Юнайтед, і ми ніколи не здаємося! Це Олд Траффорд!" – написав Роналду у Twitter.
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Манкуніанці несподівано пропустили два швидких голи у першому таймі, але після перерви зуміли вирівняти становище, а переможний гол забив саме 36-річний португалець.
Нагадаємо, Кріштіану влітку підписав контракт з Манчестер Юнайтед до червня 2023-го та вже встиг відзначитись за манкуніанців 6-ма голами.
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