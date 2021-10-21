Криштиану Роналду забил победный мяч МЮ в ворота Аталанты (3:2) в рамках поединка группового этапа Лиги чемпионов.

Победный гол Роналду в видеообзоре безумного матча Манчестер Юнайтед – Аталанта – 3:2

Таким образом бергамаски стали 38-м клубом, в воротах которого португалец отмечался голом в рамках ЛЧ, что является абсолютным рекордом. На второй строчке по этому показателю остался Лионель Месси – 37 команд.

Напомним, Роналду также возглавляет список лучших бомбардиров Лиги чемпионов с 135-ю голами.

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