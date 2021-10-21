Роналду опередил Месси по списку "жертв" в Лиге чемпионов
10:37 - Читати українською
Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду переписал очередной рекорд ЛЧ.
завершено
53’ Маркус Рашфорд
75’ Харри Магуайр
Марио Пашалич 15’
Мери Демираль 29’
15’ Марио Пашалич
29’ Мери Демираль
53’ Маркус Рашфорд
75’ Харри Магуайр
Криштиану Роналду забил победный мяч МЮ в ворота Аталанты (3:2) в рамках поединка группового этапа Лиги чемпионов.
Победный гол Роналду в видеообзоре безумного матча Манчестер Юнайтед – Аталанта – 3:2
Таким образом бергамаски стали 38-м клубом, в воротах которого португалец отмечался голом в рамках ЛЧ, что является абсолютным рекордом. На второй строчке по этому показателю остался Лионель Месси – 37 команд.
Напомним, Роналду также возглавляет список лучших бомбардиров Лиги чемпионов с 135-ю голами.
МЮ – Аталанта: Роналду оформил камбэк, но герой не он, за Сульшера бьются, а Малиновский не мог ничего изменить
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter