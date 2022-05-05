Голкипер Реала Тибо Куртуа отметил, что на пути в финал ЛЧ попались денежные клубы, которые до сих пор не смогли хотя бы раз выиграть турнир.

"Все объясняется одним словом – Реал Мадрид. Мы продолжали верить до конца, как раз до того момента, когда Менди вынес мяч из пустых ворот. Мы сделали счет 1:1, и они уже выглядели мертвыми.

Еще на 89-й минуте мы могли не совсем верить в победу, потому что плохо играли перед своими воротами, давали простор для передач соперника. Иногда кое-что не получается, но этот гол, наши болельщики... я не знаю. Не будем говорить, что игроки Сити обоср*лись, но они хорошо понимали, что может произойти.

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Мы выбили большие команды, которые потратили много денег ради победы в Лиге чемпионов. Но мы боремся до последних минут, это просто невероятно. Очень хотим вернуться в финал и выиграть. Когда ты попадаешь в финал, то появляется огромная мотивация, и неважно, выигрывал ли ты раньше 3-4 ЛЧ", – приводит слова Куртуа MEN.

Напомним, по пути в финал Реал одолел ПСЖ, Челси и Ман Сити, а 28 мая будет бороться за трофей с Ливерпулем.

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