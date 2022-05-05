Голкіпер Реала Тібо Куртуа відзначив, що на шляху до фіналу ЛЧ трапились грошовиті клуби, які досі не змогли бодай раз виграти турнір.

"Все пояснюється одним словом – Реал Мадрид. Ми продовжували вірити до кінця, якраз до того моменту, коли Менді виніс м'яч з порожніх воріт. Ми зробили рахунок 1:1, і вони вже виглядали мертвими.

Ще на 89-й хвилині ми могли не зовсім вірити в перемогу, бо погано грали перед своїми воротами, давали простір для передач суперника. Іноді дещо не виходить, але цей гол, наші уболівальники... я не знаю. Не будемо говорити, що гравці Сіті обіср*лись, але вони добре розуміли, що може статись.

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Ми вибили великі команди, які витратили багато грошей задля перемоги в Лізі чемпіонів. Але ми боремося до останніх хвилин, це просто неймовірно. Дуже хочемо повернутись у фінал і виграти. Коли ти потрапляєш у фінал, то з'являється величезна мотивація, і немає значення, чи вигравав ти раніше 3-4 ЛЧ", – наводить слова Куртуа MEN.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Реал здолав ПСЖ, Челсі та Ман Сіті, а 28 травня боротиметься за трофей з Ліверпулем.

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