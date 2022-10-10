"Річ у чому: того, чого не вистачило проти найкращої команди світу, вистачить проти багатьох інших. Ми багато що зробили правильно, залишалися вірними своєму стилю. Шахтар забив гол після 10 передач, не віддаючи м'яч Мадриду. Це зовсім не легко! Такому супернику потрібно зовсім мало, щоб забити. Вони дають грати, але прибивають в перехідних фазах. На Бернабеу всім важко, особливо такій молодій команді. Шахтар грає більше серцем, ніж досвідом.

Матч у Варшаві? Ми не граємо вдома. От така ситуація. Це впливає. Коли граємо в Лейпцигу чи на Бернабеу, то відчуваємо подих цілого стадіону, поштовх вболівальників. А у нас такого немає. У Варшаві будуть українці, які мусили, на жаль, покинути домівки через жорстоку війну. Але це не наш стадіон. У будь-якому разі буде легше, ніж в Мадриді.

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Я мушу знаходити баланс між роллю тренера та психолога. Важко готуватися в плані тактики до сильніших суперників. У Шахтаря є талант і порядок у грі, але нам потрібен час на вдосконалення, потрібно більше матчів з командами рівня Реала. Також є психологічний момент. Гравці мають сім'ї в зоні воєнних дій. У них щодня нервові дзвінки.

Я не можу це ігнорувати. Вимагаю від них максимум, але реагую на обставини. Ми постійно читаємо новини про війну, про ті регіони, де живуть сім'ї футболістів. Чесно, не можу передати, що вони відчувають. Дуже їх поважаю. Ця команда робить неймовірне. Я не українець, але я люблю їх, страждаю і почуваюся українським патріотом. Хлопці борються за кожен метр поля, як українська армія. Ми в боргу перед військовими.

У чемпіонаті України матчі зупиняють через сигнали повітряної тривоги. Спокою немає ніде. А знаєте, що найстрашніше? Люди хочуть жити, почуватися вільними, приймати рішення серцем. Звучить сирена, а вони вже не спускаються у сховища та ризикують потрапити під бомби. Це зрозуміло, це по-людськи, не можна провести життя в сховищах", – сказав Йовічевіч в інтерв'ю Marca.

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