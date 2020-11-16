"Отставка в начале сезона 2019/20? Наверное, мы с президентом клуба неправильно друг друга поняли, когда подписывали новый контракт после двух лет сотрудничества. Я считал, что Динамо в первую очередь должно бороться за чемпионство, а не за попадание в ЛЧ. Если бы он сразу поставил задачу выйти в группу Лиги чемпионов, я скорее всего не стал бы продлевать соглашение.

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Я абсолютно серьезно. Тот же Брюгге под аналогичную задачу вложил в усиление состава около 30 млн евро. Динамо не могло себе такого позволить. Президент принял такое решение по нашему штабу – это его право", – цитирует Александра Хацкевича Чемпионат.

Напомним, белорусский специалист возглавлял Динамо в 2017-2019 годах. Прошлым летом Хацкевич был уволен после того, как киевляне проиграли Брюгге в квалификации ЛЧ. В декабре 2019-го Александр возглавил Ротор, а команда вышла в РПЛ. После 14-ти туров текущего сезона его команда идет предпоследней.

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