Как известно, Шахтер разбил Динамо со счетом 3:0 на НСК Олимпийский в рамках 9-го тура Премьер-лиги и сократил отставание от киевлян до одного пункта. После поединка Мирча Луческу эмоционально заявил, что матч выиграл COVID, а проиграл фэйр-плей. Это поражение стало для румынского наставника дебютным в УПЛ во главе Динамо.

"Ревью к Классическому. Точнее, к послематчевой пресс-конференции. Я видел много случаев, когда на таких мероприятиях тренеры пытаются разогнать кровь по венам.

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Слушай, ты влетел полусонному сопернику три мяча. Те ни разу выше третьей передачи не включались. И не потому, что не хотели. Просто не могут сейчас. И ты пробуешь что-то говорить о COVID, фэйр-плей и "я бы не играл". А почему не говорил об этом в Барселоне?

У тебя на поле семь сборников Украины, один – Словении, один – Польши и один – Люксембурга. Кто здесь резервист? Нещерет? Так на противоположных воротах стоял такой же Нещерет. Только с другой фамилией.

Ты начал игру в качестве лидера чемпионата с четырехочковим отрывом и за всю игру не создал ни одного момента. И ты говоришь о фэйр-плей. На пресс-конференции как раз ее не хватало. Хацкевич и Михайличенко после 0:3 обязательно были бы физруками. Блохину бы вспомнили беляш. А кто-то обманывает и хочет желаемое выдать за действительное.

Скудные. Мгновенные цели. Не поддерживаю", – написал Гресько в Facebook.

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