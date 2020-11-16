"Відставка на початку сезону 2019/20? Напевне, ми з президентом клубу неправильно один одного зрозуміли, коли підписували новий контракт після двох років співпраці. Я вважав, що Динамо в першу чергу має боротися за чемпіонство, а не за потрапляння в ЛЧ. Якби він відразу поставив завдання вийти в групу Ліги чемпіонів, я швидше за все не став би продовжувати угоду.

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Я абсолютно серйозно. Той же Брюгге під аналогічне завдання вклав у підсилення складу близько 30 мільйонів євро. Динамо не могло собі такого дозволити. Президент ухвалив таке рішення щодо нашого штабу – це його право", – цитує Олександра Хацкевича Чемпіонат.

Нагадаємо, білоруський фахівець очолював Динамо у 2017-2019 роках. Минулого літа Хацкевич був звільнений після того, як кияни програли Брюгге в кваліфікації ЛЧ. У грудні 2019-го Олександр очолив Ротор, а команда вийшла в РПЛ. Після 14-ти турів поточного сезону його команда йде передостанньою.

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