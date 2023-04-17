Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти рассказал, кем планирует заменить двух дисквалифицированных игроков своей команды в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с Миланом.

"Милан играет в современный, тотальный футбол. Пиоли – отличный тренер, и он показал нам это, выиграв Серию А. Он может заменить 10 игроков, и его команда всё равно покажет отличную игру.

Наполи – Милан: Пиоли рассекретил, что его больше всего интригует перед матчем Лиги чемпионов

Говорить о будущем Скудетто как о свершившемся факте означает не верить, что мы способны на большее. В завтрашней игре мы ничем не рискуем, только бесконечным счастьем.

Мы отрепетировали пенальти. Если дело дойдёт до послематчевой серии, первыми будут бить лучшие игроки.

Дисквалификация Кима и Замбо-Ангисса? Жуан Жезус готов сыграть. У Ндомбеле не так много игрового времени в этом сезоне, а у Эльмаса больше атакующих характеристик, он не тот, кто привносит баланс. Мы потеряли двух игроков, но усилились Осимхена – он компенсирует их отсутствие", – цитирует Спаллетти Sempre Milan.

Первый матч между Миланом и Наполи завершилась со счётом 1:0 в пользу "россонери". Ответный матч в Неаполе будет сыгран во вторник, 18 апреля.

Выживет сильнейший: кому из итальянских грандов удастся дойти до финала ЛЧ