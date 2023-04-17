"У нас минимальное преимущество, поэтому думать только об обороне было бы ошибкой. В этом сезоне Наполи забивает в среднем по три-четыре гола за игру. Мы должны играть в свою игру, и делать это хорошо. Нам следует хорошо держать мяч. В предыдущих играх оба соперника создавали трудности для защиты. Победителем станет тот, кто максимально использует свои возможности. У обеих команд есть качества для креатива.

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Это будет третья встреча за несколько дней – две предыдущие получились разными, другой станет и третья. Завтра на поле могут выйти другие составы, а игроки – занять другие позиции. Мы учитываем характеристики соперника, особенно такого сильного и мощного, но у нас есть свой стиль игры. Необходимо учитывать предыдущие встречи с Наполи, чтобы понимать, как управлять темпом игры.

С Жиру всё в порядке, он сможет сыграть. Я не знаю, какой состав выберет Спаллетти. Мне самому интересно, кем он заменит дисквалифицированного Замбо-Ангисса", – цитирует Пиоли Sempre Milan.

Первый матч между Миланом и Наполи завершилась со счётом 1:0 в пользу "россонери". Ответный матч в Неаполе будет сыгран во вторник, 18 апреля.

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