Итальянская Серия А набрала прежний размах, о чем свидетельствует попадание сразу трех представителей Аппенин в 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка сложилась таким образом, что одна из них практически наверняка будет играть в финале турнира сильнейших команд Европы.

Милан, Интер, Наполи. Три замечательных команды с разным стилем игры, которым удалось прорваться на близкое расстояние к кубку мечты. Итальянского финала, как того, в котором Шевченко получил свое лучшее футбольное воспоминание, точно не будет, но одному из коллективов, похоже, представится шанс принять участие в финальном сражении. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR размышляет о том, какая именно из этих команд сможет дойти до последней строчки перед пьедесталом.

Вспомнить лучше всего в карьере игрока: сможет ли Пиоли во второй раз покорить ЛЧ

Милан

Ребята Стефано Пиоли в сезоне 2022/23 похвастаться особым балансом и стабильностью не могут. Далеко не лучший перформанс на внутренней арене, вылет из Кубка Италии, постоянная потеря очков с откровенно более слабыми командами – в этом году на долю поклонников "россонери" выпало немало разочарований.

Правда, еще теплится надежда на один титул, и его завоевание жирной линией перечеркнет все темные пятна в сезоне. Еще бы – победа в Лиге чемпионов после 16 лет со времени последнего триумфа была бы сказочным подарком для болельщиков.

И похоже, что Милан довольно серьезно целится на эту цель. В матчах плей-офф команда выглядит намного лучше и взрывчатее, чем в чемпионате, а опустошение лазарета позволяет Пиоли быть более гибким в построении тактических планов.

Скорость и страсть – главные козыри Милана, к которым просто невозможно быть равнодушным. Именно так должна выглядеть сильнейшая команда Европы, но для завоевания этого звания россонери нужно еще много и плодотворно поработать.

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Наполи

Неаполитанцы де-факто давно обеспечили себе Скудетто, поэтому у Лучано Спаллетти было достаточно времени для того, чтобы продумать штурм Лиги чемпионов, которая всегда капризно выбирала себе других фаворитов. Темп Наполи в чемпионате позволял предполагать, что команда отлично проявит себя и на евроарене, но неаполитанцам не удалось сохранить его в самый ответственный момент.

Разгром от Милана и минимальное поражение в первом матче 1/4 финала очень больно ударили по уверенности Наполи. Спаллетти лихорадочно критикует судейство, но вряд ли это позволит ему взять реванш и получить путевку в следующий этап.

Проблема состоит в том, что Пиоли удалось продумать, как сковать соперника и ограничить ему свободное пространство, в котором Кварацхелия творит настоящие чудеса. Достичь успеха сразу на двух фронтах почти нереально, и возникает впечатление, что у Наполи пока не столь масштабные ресурсы, чтобы доказывать обратное.

Интер

Команда, говорить о будущем которой лучше с участием астрологов или карт Таро. От команды Симоне Индзаги можно ожидать чего угодно: от победы более сильного гранда до нелогического поражения от Монцы. В чемпионате у Интера продолжается не лучшая полоса, которую команде пока удается компенсировать продвижением Лигой чемпионов.

Похоже, что Интер будет играть в полуфинале, слишком убедительным выглядит 2-голевое преимущество над Бенфикой. Там Индзаги и Ко будет ждать Наполи или Милан, и каждый из этих соперников выглядит крайне неудобным. Впрочем, на внутренней арене и в Кубке Интер уже одолевал ненавистного соседа, поэтому вполне может проскочить и в финал ЛЧ. Все будет зависеть от настроения команды и приверженности фортуны, но успехами в этой плоскости Интер пока похвастаться не может.