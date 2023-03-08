Бенфика начала разрывать бельгийцев уже на 2 минуте игры, но шикарный гол Жоау Мариу отменили из-за офсайда у Рамуша в развитии атаки. Лиссабонцы продолжили свой шквал атак, но забить удалось только на 37 минуте – Рафа Силва классно разобрался в штрафной соперников и закатил в дальний угол.

Брюгге залег на дно в Лиссабоне – Бенфика уничтожила бельгийцев и вышла в 1/4 финала ЛЧ, Яремчук провел слабые 62 минуты

Гонсалу Рамуш забил по голу до и после перерыва. Жоау Мариу реализовал пенальти, сделав счет 4:0, а Нерес после выхода на замену забил пятый гол в ворота Брюгге. Мейер один мяч отквитал, но это ничего не изменило.