Бенфика – Брюгге – 5:1 – видео голов и обзор матча
Бенфика разгромила Брюгге в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка Бенфика – Брюгге на "Футбол 24".
Бенфика начала разрывать бельгийцев уже на 2 минуте игры, но шикарный гол Жоау Мариу отменили из-за офсайда у Рамуша в развитии атаки. Лиссабонцы продолжили свой шквал атак, но забить удалось только на 37 минуте – Рафа Силва классно разобрался в штрафной соперников и закатил в дальний угол.
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Гонсалу Рамуш забил по голу до и после перерыва. Жоау Мариу реализовал пенальти, сделав счет 4:0, а Нерес после выхода на замену забил пятый гол в ворота Брюгге. Мейер один мяч отквитал, но это ничего не изменило.