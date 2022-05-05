Вингер Реала Родриго сам не ожидал от себя столь феерического выступления в полуфинале ЛЧ против Манчестер Сити (3:1).

"Мы проигрывали матч, мы были мертвы, но произошло то, что произошло. В этой футболке мы учимся всегда бороться до конца. Мы были почти мертвыми, но с моим первым голом начали верить.

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1 – видео голов и обзор матча

Я не могу это объяснить. У меня нет слов, чтобы описать это событие. Бог посмотрел на меня и сказал – "сегодня твой день", – приводит слова Родриго официальный сайт УЕФА.

Добавим, что 21-летний бразилец становится настоящим "джокером" Реала в Лиге чемпионов – 5 голов и 2 ассиста в 10 матчах.

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