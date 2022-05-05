Вінгер Реала Родріго сам не чекав від себе такого феєричного виступу у півфіналі ЛЧ проти Манчестер Сіті (3:1).

"Ми програвали матч, ми були мертві, але сталося те, що сталося. У цій футболці ми вчимося завжди боротися до кінця. Ми були майже мертвими, але з моїм першим голом почали вірити.

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Я не можу це пояснити. Я не маю слів, щоб описати цю подію. Бог подивився на мене і сказав – "сьогодні твій день", – наводить слова Родріго офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що 21-річний бразилець стає справжнім "джокером" Реала в Лізі чемпіонів – 5 голів та 2 асисти в 10 матчах.

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