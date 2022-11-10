УЕФА в своем Instagram опубликовал десятку лучших дриблеров текущего сезона Лиги чемпионов, среди которых оказался и Михаил Мудрик.

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Украинец оказался на 8 позиции с 26 удачными обыгрышами. На ступеньку выше – звездный Неймар, у которого 27 успешных попыток дриблинга. Возглавляют список два француза – Усман Дембеле и Мбаппе (по 39 обыгрышей), топ-3 замыкает Винисиус.

Отметим, что в топ-5 попали звезды Серии А – Леау и Кварацхелия, а шестое место у защитника Марселя Нуну Тавареша.

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