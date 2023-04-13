"Мудрик очень талантлив. Когда он дебютировал, то поразил своим выходом. Думаю, что он подошел к той игре свежим, полным уверенности, и мы все могли видеть его огромный потенциал. Мой совет ему был бы таким – ты выбрал задачу играть за Челси, который является огромным клубом, но посмотри на пример Винисиуса.

Реал уверенно обыграл Челси в первом четвертьфинале ЛЧ – Мудрик не вышел, Лэмпард провалился с заменами

Я думаю, что это хорошее сравнение, а также правильный образец для подражания. Мудрик должен принять за ориентир развитие игрока Реала. Я думаю, что Мудрик может влиять на Челси, как Винисиус на Мадрид. Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет – он может стать лидером Челси, если покажет правильные амбиции. Надеюсь, он верит в себя так же, как клуб верит в него", – приводит слова Малуда Goal.

Напомним, Мудрик отыграл за Челси около 420 минут и отличился только одним ассистом. Украинец просидел в запасе первый матч четвертьфинала ЛЧ против Реала, а Винисиус отдал 2 результативные передачи.

Мудрика купил сумасшедший профан – увольнение Поттера настолько логично, сколь и абсурдно