"Мудрик дуже талановитий. Коли він дебютував, то вразив своїм виходом. Гадаю, що він підійшов до тієї гри свіжим, сповненим впевненості, і ми всі могли бачити його величезний потенціал. Моя порада йому була б такою – ти обрав завдання грати за Челсі, який є величезним клубом, але подивись на приклад Вінісіуса.

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Я думаю, що це гарне порівняння, а також правильний зразок для наслідування. Мудрик повинен взяти за орієнтир розвиток гравця Реала. Я думаю, що Мудрик може впливати на Челсі, як Вінісіус на Мадрид. Йому треба багато працювати, мати правильний менталітет – він може стати лідером Челсі, якщо покаже правильні амбіції. Сподіваюся, він вірить у себе так само, як клуб вірить у нього", – наводить слова Малуда Goal.

Нагадаємо, Мудрик відіграв за Челсі близько 420 хвилин і відзначився лише одним асистом. Українець просидів у запасі перший матч чвертьфіналу ЛЧ проти Реала, натомість Вінісіус віддав 2 результативні передачі.

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