"Мы верили в это, к этому стремились. Это фантастический результат. Мы играли почти только воспитанниками – это очень памятная победа. Это победа для украинцев, для ВСУ. Великое благословение – разделить эту победу с нашим народом.

Если честно, третий гол давался уже тяжело. Был забег, затем появились судороги на икрах. Но в голове появились мысли: "Возможно, если именно сейчас потерпеть, то Боженька даст шанс, даст какой-нибудь подарок". Как видим, так и вышло. Мой первый гол в Лиге чемпионов... Я вспоминаю, как много раз отрабатывал разные элементы, забивая такие голы. Но это только шаг, еще многое впереди. Я очень рад, что этим голом порадовал своих родителей, всех украинцев. Они заслуживают этого так же, как и мы.

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Ключевой момент в матче? Думаю, это наш подход к игре и вера друг в друга. Если брать хронологию, то это гол Лейпцига, потому что мы не сели в защите, а продолжили играть, смогли забить. Хочется растянуть такой вечер, а не просто прийти в комнату и лечь спать. Такое не каждый день бывает. Сегодня еще радуемся, а завтра думаем о следующей игре.

Что могу сказать хейтерам, не верившим в нас? Haters gonna hate, это нормально... Все вспоминали прошлый год, когда мы с бразильцами и Де Дзерби набрали всего 2 очка в группе. Очень многие не верили в нас, предсказывали, что нас переедут катком. Так вот, лучше доказывать на деле, а не сидеть на диване и говорить, кто и как будет играть", – заявил Мудрик в комментарии пресс-службе Шахтера.

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