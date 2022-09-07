"Ми вірили у це, до цього прагнули. Це фантастичний результат. Ми грали майже лише вихованцями – це дуже пам'ятна перемога. Це перемога для українців, для ЗСУ. Велике благословіння – розділити цю перемогу з нашим народом.

Якщо чесно, третій гол давався вже важко. Був забіг, потім з'явилися судоми на ікрах. Але в голові з'явилися думки: "Можливо, якщо саме зараз потерпіти, то Боженька дасть шанс, дасть якийсь подарунок". Як бачимо, так і сталося. Мій перший гол в Лізі чемпіонів... Я згадую, як дуже багато разів відпрацьовував різні елементи, забиваючи такі голи. Але це лише крок, ще багато попереду. Я дуже радий, що цим голом потішив своїх батьків, усіх українців. Вони заслуговують на це так само, як і ми.

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Ключовий момент у матчі? Гадаю, це наш підхід до гри і віра одне в одного. Якщо брати хронологію, то це гол Лейпцига, бо ми не сіли у захисті, а продовжили грати, змогли забити. Хочеться розтягнути такий вечір, а не просто прийти в кімнату і лягти спати. Таке не кожного дня буває. Сьогодні ще радіємо, а завтра думаємо про наступну гру.

Що можу сказати хейтерам, які не вірили у нас? Haters gonna hate, це нормально... Всі згадували минулий рік, коли ми з бразильцями і Де Дзербі набрали всього 2 очки в групі. Дуже багато хто не вірив у нас, пророкував, що нас переїдуть катком. Так от, краще доводити на ділі, а не сидіти на дивані і говорити, хто і як гратиме", – заявив Мудрик у коментарі прес-службі Шахтаря.

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