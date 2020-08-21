ПСЖ – Бавария: атрибутика парижского клуба запрещена в Марселе

Сторонники ПСЖ не смогут поддержать свою команду в Марселе во время финала Лиги чемпионов.

Полиция Марселя (департамент Буш-дю-Рон) решилась на такой шаг с целью поддержания правопорядка, сообщает Le Parisien.

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Подобные меры безопасности приняты из-за инцидентов, которые произошли в городе после триумфального полуфинала Лиги чемпионов РБ Лейпциг – ПСЖ. Причиной стала вражда между фанатами парижского клуба и местного Марселя.

Поэтому полиция запретила не только носить футболки ПСЖ, но и цвета парижского клуба в день финала Лиги чемпионов. Это касается шарфов и другой атрибутики. Под запрет попала и пиротехника.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00.

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