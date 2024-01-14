"Я – идеальный пример профессионализма": Моуринью в очередной раз подчеркнул свою особенность
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью жестоко ответил критикам, считающим его непрофессиональным.
"Я здесь (в Роме) уже два года и пять месяцев и являюсь единственным человеком, который за это время не пропустил ни одной тренировки. Для меня не существует болезней или плохого настроения.
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Несколько месяцев назад мне понадобился день для одной ситуации, о которой я не должен рассказывать. Я сообщил об этом директору и владельцам, и мы решили, что день после дерби – хороший день. Я отсутствовал в Риме 15 часов. Мне кажется бессмысленным оправдывать это.
Я не приемлю, когда мой профессионализм и достоинство, мое отношение к работе ставится под сомнение. Если и есть идеальный пример профессионализма, то это я. Я не пропустил ни одного матча за более чем 20 лет карьеры", – цитирует португальца Football Italia.
Напомним, Жозе Моуринью возглавил Рому летом 2021 года. "Особенный" выиграл с римским клубом Лигу конференций в сезоне 2021/22, а в прошлом сезоне доходил до финала Лиги Европы.
Сейчас Рома находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 29 баллов.
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