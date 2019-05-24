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Моуринью: Не завидую Клоппу, если он снова проиграет финал

24 мая 16:25 82 Читати українською
Моуринью: Не завидую Клоппу, если он снова проиграет финал
Жозе Моуринью и Юрген Клопп / Reuters

Португалец Жозе Моуринью поделился мыслями относительно финала Лиги чемпионов.

Бывший тренер Манчестер Юнайтед считает, что у обеих команд есть дополнительная мотивация для победы.

"Если Юрген победит, это будет невероятное достижение для него. Но если Юрген не выиграет... Знаете, проиграть три финала Лиги чемпионов, ух... Это, наверное, очень и очень трудно. Но он очень позитивный парень. Я уверен, что он думает о победе.

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Как тренер я понимаю, что значит играть в финале Лиги чемпионов. Но у этого всегда есть и негативная сторона. Она заключается в том, что одна команда и, соответственно, один тренер проигрывают.

Тоттенхэм не выиграет титулы, и выиграть первый для них было бы замечательно. Это могло бы привести к другим, национальным трофеям, но Лига чемпионов – самый важный.

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Финалы не для того, чтобы играть, а для того, чтобы побеждать", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, нынешний финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится 1 июня.

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Лига чемпионов Юрген Клопп Юрген Клопп Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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