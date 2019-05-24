Моурінью: Не заздрю Клоппу, якщо він знову програє фінал

Португалець Жозе Моурінью поділився думками щодо фіналу Ліги чемпіонів.

Колишній тренер Манчестер Юнайтед вважає, що в обох команд є додаткова мотивація для перемоги.

"Якщо Юрген переможе, це буде неймовірне досягнення для нього. Але якщо Юрген не виграє... Знаєте, програти три фінали Ліги чемпіонів, ух... Це, мабуть, дуже і дуже важко. Але він дуже позитивний хлопець. Я впевнений, що він думає тільки про перемогу.

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Як тренер я розумію, що означає грати в фіналі Ліги чемпіонів. Але у цього завжди є і негативна сторона. Вона полягає в тому, що одна команда і, відповідно, один тренер програють.

Тоттенхем не виграє титули, і виграти перший для них було б чудово. Це могло б привести до інших, національних трофеїв, але Ліга чемпіонів – найважливіший.

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Фінали не для того, щоб грати, а для того, щоб перемагати", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, цьогорічний фінал Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та Ліверпулем відбудеться 1 червня.

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