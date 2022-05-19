"Я неоднократно играл в финалах европейских турниров с другими командами, но именно этот финал будет для меня самым важным в карьере. Нужно не только сыграть, но и выиграть. Хотя сейчас я думаю только об игре с Торино.

"Даже девушки мне не присылали столько": Чеферин получил СМС от Моуринью после выхода в финал Лиги конференций

На пути в финал Лиги конференций Рома сыграла 15 матчей, поплатившись за это результатами в чемпионате, поэтому мы, конечно, хотим победить. Команда начала этот путь в августе прошлого года. Было много трудных матчей, особенно на выезде. Это негативно отразилось на результатах в Серии А, ведь мы играли по два матча в неделю, когда другие спокойно готовились. Глядя на турнирную таблицу, я немедленно просматриваю эти матчи по четвергам и ошибки по выходным.

У Ромы есть шанс войти в историю. Для этого, конечно, нужно одержать победу. То, что у Фейеноорда больше дней отдыха – это большое преимущество, но в финале нужно забывать обо всех проблемах", – цитирует Моуринью Gazzetta dello Sport.

Финал Лиги конференций 2021/22 Рома – Фейеноорд будет сыгран 25 мая в Тиране. В случае победы итальянской команды Моуринью станет первым тренером, выигравшим ЛЧ (по разу с Интером и Порту), ЛЕ (с Манчестер Юнайтед), Кубок УЕФА (Порту) и Лигу конференций.