"Даже девушки мне не присылали столько": Чеферин получил СМС от Моуринью после выхода в финал Лиги конференций
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о безудержных эмоциях наставника Ромы Жозе Моуринью после победы в полуфинале третьего по престижности евротурнира.
"Многие скептически относились к Лиге конференций. Но я должен признаться, что даже девушки не присылали мне столько смайликов и сердечек, сколько Моуринью после выхода Ромы в финал этого турнира (римляне одолели Лестер – прим.).
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Жозе – человек, живущий футболом, который эмоционально к нему относится. Он уже выиграл все на клубном уровне. Теперь Моуринью может стать первым в истории победителем Лиги конференций, это много для него значит. Отличная реклама для турнира", – цитирует Чеферина 24ur.
Отметим, что решающий матч дебютного розыгрыша ЛК состоится 25 мая в Тиране. За трофей сразятся Рома и Фейеноорд.
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