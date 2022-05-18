Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о безудержных эмоциях наставника Ромы Жозе Моуринью после победы в полуфинале третьего по престижности евротурнира.

"Многие скептически относились к Лиге конференций. Но я должен признаться, что даже девушки не присылали мне столько смайликов и сердечек, сколько Моуринью после выхода Ромы в финал этого турнира (римляне одолели Лестер – прим .).

Моуринью разрыдался после выхода в финал Лиги конференций и передал послание Анчелотти

Жозе – человек, живущий футболом, который эмоционально к нему относится. Он уже выиграл все на клубном уровне. Теперь Моуринью может стать первым в истории победителем Лиги конференций, это много для него значит. Отличная реклама для турнира", – цитирует Чеферина 24ur .

Отметим, что решающий матч дебютного розыгрыша ЛК состоится 25 мая в Тиране. За трофей сразятся Рома и Фейеноорд.