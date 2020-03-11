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Моуринью назвал главные причины провального выступления Тоттенхэма в противостоянии с Лейпцигом

08:25 40 Читати українською
Моуринью назвал главные причины провального выступления Тоттенхэма в противостоянии с Лейпцигом
Жозе Моуринью / ВВС

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью подытожил выступление своей команды в Лиге чемпионов.

10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг
 
10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг

"Вчера я был настроен очень позитивно и должен был так вести себя все время. Мы все верили. Это сложно, соперник очень сильный. Первая пара ошибок с нашей стороны – и они забили, а потом игра стала очень тяжелой. Физически они в отличной форме. Очень мобильная полузащита, быстрая атака.

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Мы допустили ошибки, причем те же самые, которые анализировали по прошлым матчиах. Иногда ты просто не можешь сделать больше. Я не могу требовать от них большего.

Иногда сложные ситуации лучше готовят нас к будущему. Некого винить, когда, кажется, в каждом матче у нас были травмы, которые заканчивались вылетом на месяцы. Так уж сложился этот сезон. Он начался с проблем, но потом все пошло просто ужасно, начиная с первой травмы Льориса. С тех пор все валится без перерыва. Я не могу винить игроков – они отдают все, что у них есть.

Мы готовились определенным образом, потом за пару часов до матча я узнал, что Санчес также не сможет играть. Не думаю, что кто-то мог бы противостоять такой ситуации", – цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Отметим, что для Тоттенхэма вчерашний матч в Лейпциге стал шестым подряд, в котором команда не смогла одержать победу.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью РБ Лейпциг - Тоттенхэм
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