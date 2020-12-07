"В Венгрии сейчас шутят, что коронавирус хорошо повлиял на местный футбол. Национальная сборная попала в финальную часть чемпионата Европы, в Лиге наций команда вышла в Лигу А, а Ференцварош играет в групповом турнире Лиги чемпионов, принимая у себя лучшие команды мира – Барселону и Ювентус.

Динамо – Ференцварош: киевляне объявили расписание предматчевых мероприятий

Безусловно, после того, как Ференцварош сыграл вничью с киевским Динамо 2:2 в первом матче, в Киев команда Сергея Реброва отправляется с большим оптимизмом и в хорошем настроении. У Ференцвароша есть все шансы и предпосылки также удачно сыграть и на НСК Олимпийский. Футболисты после матчей с Барселоной и Ювентусом получили большой опыт. Надо было видеть лицо Роналду, как он радовался, когда итальянцы вырвали победу у Ференцвароша в конце матча.

Конечно, будущее Сергея Реброва в Будапеште не зависит от того, получит команда по итогам матча с Динамо путевку в весенний плей-офф Лиги Европы. Нет никаких предпосылок прощаться с тренером, который выигрывает дважды подряд чемпионский титул и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. Если команда под руководством Реброва выигрывает третий чемпионский титул, к чему она близка, то мост через Дунай в Будапеште назовут его именем", – цитирует Варгу Meta-ratings.

Напомним, поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош состоится 8 декабря, начало в 22:00. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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