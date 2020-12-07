"В Угорщині зараз жартують, що коронавірус добре вплинув на місцевий футбол. Національна збірна потрапила до фінальної частини чемпіонату Європи, в Лізі націй команда вийшла в Лігу А, а Ференцварош грає в груповому турнірі Ліги чемпіонів, приймаючи у себе найкращі команди світу – Барселону та Ювентус.

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Безумовно, після того, як Ференцварош зіграв внічию з київським Динамо 2:2 в першому матчі, в Київ команда Сергія Реброва вирушає з великим оптимізмом і в хорошому настрої. У Ференцвароша є всі шанси і передумови також вдало зіграти і на НСК Олімпійський. Футболісти після матчів з Барселоною і Ювентусом отримали великий досвід. Треба було бачити обличчя Роналду, як він радів, коли італійці вирвали перемогу у Ференцвароша наприкінці матчу.

Звичайно, майбутнє Сергія Реброва в Будапешті не залежить від того, чи здобуде команда за підсумками матчу з Динамо путівку в весняний плей-офф Ліги Європи. Немає жодних передумов прощатися з тренером, який виграє двічі поспіль чемпіонський титул і вивів команду в груповий етап Ліги чемпіонів. Якщо команда під керівництвом Реброва виграє втретє чемпіонський титул, до чого вона близька, то міст через Дунай у Будапешті назвуть його іменем", – цитує Варгу Meta-ratings.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Ференцварош відбудеться 8 грудня, початок о 22:00. Обидві команди зберігають шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

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