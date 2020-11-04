"Начну с того, что у Шахтера очень тяжелая группа. Также заявленный на игру состав не смог совладать с эмоциями – они полностью выхолощены. Все три соперника – выше Шахтера по уровню. Дончане играют на 110%, а поэтому износ морали и психологии очевидный.

Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча

Возможно, были ошибки по составу. Я уже говорил, что Трубина так можно и сломать. Думаю, Пятов, Степаненко, Матвиенко и другие опытные игроки помогли бы сегодня. Я не говорю, что с ними была бы победа, однако не было бы такого счета", – сказал Сергей Морозов в программе Ночь Лиги чемпионов.

Заметим, из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым. Свой следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Боруссии М.

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