"Почну з того, що у Шахтаря дуже важка група. Також заявлений на гру склад не зміг впоратися з емоціями – вони повністю вихолощені. Всі три суперники – вищі від Шахтаря за рівнем. Донеччани грають на 110%, а тому моральне та психологічне виснаження очевидне.

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Можливо, були помилки зі складом. Я вже говорив, що Трубіна так можна і зламати. Думаю, П'ятов, Степаненко, Матвієнко та інші досвідчені гравці допомогли б сьогодні. Я не кажу, що з ними була б перемога, однак не було б такого рахунку", – сказав Сергій Морозов у програмі Ніч Ліги чемпіонів.

Зауважимо, через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Борусії М.

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