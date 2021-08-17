Противостояние Шахтера с представителями Лиги 1 исторически является успешным для "горняков". За 13 матчей команда добыла 6 побед и расписала 4 ничьи, потерпев всего три поражения – от ПСЖ в 2015 году (0:3, 0:2) и от Лилля в 2006-м (2:3). "Оранжево-чёрные" били Марсель, Нанси, Тулузу и Ренн, и даже не проиграли Лиону в двух матчах в группе ЛЧ 2018/19, хотя домашние 2:2, при всей статусности результата, были равноценны фиаско. Общая разница голов у нашего клуба лучше – 18:13.

Монако – Шахтер: прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Впрочем, все те поединки проходили в основной части розыгрыша еврокубков, а вот сегодня Шахтер играет лишь в плей-офф квалификации ЛЧ. Соперник у "горняков" особый – не совсем французский и не совсем гранд, который расположился на 22 позиции ниже дончан в рейтинге УЕФА и который считается фаворитом букмекеров. Подопечным Роберто Де Дзерби придётся помериться силами с Монако.

Гордость одноименного княжества какие-то четыре года назад играла в полуфинале ЛЧ, разрывая там Манчестер Сити и Боруссию Д, а также праздновала чемпионство Франции. Через год монегаски взяли серебряные медали Лиги 1, однако потом клуб постиг длительный кризис с трансферами на 140 млн евро, борьбой за выживание, сериями в 12 матчей без побед и частыми тренерскими перестановками. Остановить деградацию сумел тренер, которого после Баварии списали не только болельщики, но и футбольные звёзды – спасителем стал Нико Ковач.

Под его руководством монегаски завоевали бронзу Лиги 1, прорвались в финал Кубка, дважды переиграли ПСЖ (3:2, 2:0), били Лион (2:0) и отбирали очки у чемпионского Лилля. С конца декабря и до завершения предыдущего сезона команда провела 27 матчей, потерпев всего три поражения. Почти по всем показателям в расширенной статистике Монако заслуженно стал третьим во Франции, однако новый чемпионат клуб начал с двух неожиданных осечек, проиграв Лорьяну (0:1) и расписав ничью с Нантом (1:1).

Монако в прошлом сезоне закончил в топ-3 Лиги 1 по результативности (76 голов), но сильнее этот коллектив работает в обороне. Там не всё идеально в техническом плане (футболисты допускают грубые индивидуальные ошибки), но общая система выглядит интересно. Защита начинается от двух опорников, которые сосредоточены исключительно на разрушении и при розыгрышах мяча стоят спиной к чужим воротам. Далее всё упирается в компактность и организацию игры, при которой команде не приходится делать много перестроений – игроки сосредоточены на своей конкретной области ответственности. Ситуации 2-в-1 или разрыв между задачами защитники встречают редко.

Как следствие, соперники Монако редко раскрывают оборону через позиционные атаки. По количеству допущенных проникающих пасов монегаски идут на последней позиции в Лиге 1 – они не открывают зон для продвижения через пас. Впрочем, подопечные Нико Ковача уязвимы к подачам и длинным забросам в штрафную. Собственно, оба пропущенных гола на старте нового сезона прилетели после них.

В атаке Монако выглядит грозно. Чего только стоит парочка Бен-Еддер-Фолланд, на счету которой участие в 50 голах команды в предыдущем чемпионате Франции (из 76-ти в целом). Её практически невозможно выключить из игры – оба форварда постоянно обмениваются позициями, уходят в глубину и обыгрываются через короткий пас, в то время как партнёр забегает за спину Немецкий нападающий особо силён в единоборствах и реализации сложных моментов (забил 16 голов при 11 ожидаемых).

Вообще, весь футбол Монако в атаке крутится вокруг индивидуальных решений футболистов, коротких перепасовок, открываний между линиями и забеганий. Впрочем, сама организация позиционного наступления у Ковача хромает на обе ноги – когда соперники закрываются, монегаски начинают стерильный ватокат без продвижения. Не в последнюю очередь так происходит из-за сверхосторожного стиля игры в задней линии (там не используют перспективные зоны) и общей разбитости команды на две группы (атакующую и оборонительную).

В тренерском штабе понимают этот недостаток, поэтому игру пытаются свести к контрвыпадам и стандартам. Для провоцирования работы на встречных курсах Нико Ковач любит встречать соперника низко, на своей половине, где есть два опорника. Стандарты же у Монако является чит-кодом – в прошлом сезоне монегаски забили с них аж 19 голов (это самый большой показатель в топ-5 лиг Европы). Ничего революционного во время их розыгрыша не происходит – просто у команды есть сразу три футболиста ростом более 190 см, а качественную подачу могут исполнить минимум 4-5 человек.

Неудивительно, что букмекеры ставят именно на победу Монако. Кроме сильного чемпионата и лучшего кадрового потенциала, этот коллектив обладает козырями, которые чрезвычайно удачно ложатся на проблемы нынешнего Шахтера. В начале нового сезона подопечные Роберто Де Дзерби страдали при раскрытии плотных "автобусов" в исполнении Александрии и Львова, и даже в матче с более открытым Металлистом 1925 было непросто. Причина невнятных матчей против таких соперников заключается в сырости футбола Де Дзерби – его подопечные ещё не смогли адаптироваться к системе свободных перемещений в жесткой структуре, часто допуская позиционные ошибки.

Невыразительно донеччане действуют и при контрпрессинге. Причины неудачной игры без мяча аналогичны, но тут ещё и добавляется бразильский фактор – в передней линии "горняков" в принципе нет людей, способных выполнять "чернуху". Впрочем, сегодня прессинг может и не понадобиться. Важно лишь вовремя заполнять зоны, которые при розыгрыше атак опрометчиво игнорирует оборона монегасков – а это, в первую очередь, полуфланги. Кроме того, подопечным Роберто Де Дзерби выгодно примитизировать свой стиль, сбившись к куче забросов в штрафную, как это делали Нант и Лорьян. Траоре классно цепляется за такие мячи, чего не скажешь о защитниках Монако.

В целом, у Шахтера должно быть достаточно опыта и гибкости для грамотного противостояния с Монако в поле, хотя в общей системе игры дончан есть очень уязвимые точки – особенно это касается Степаненко, который в последние годы выглядит неоднозначно. Наибольшую же тревогу вызывают стандарты, ведь монегаски готовят их индивидуально под каждого соперника.

У них есть 3 гиганта по 190+ см, в то время как самые высокие футболисты дончан имеют рост всего в 182 см. И это еще полбеды – Марлон, Витао и Матвиенко критически слабы при контроле верховых подач и забросов. Собственно, именно поэтому Украина и не вышла в полуфинал Евро, а Николай не выступает за Арсенал. Защитникам Шахтера не хватает ни антропометрии, ни атлетизма, ни позиционных навыков.

Сегодня дончаны обязаны избегать стандартных положений у своих ворот, но с такими техничными, быстрыми и хитрыми футболистами в атаке Монако сделать это крайне трудно. Впрочем, в битве за групповой этап ЛЧ легко не может быть в принципе.

Кадровая ситуация

Главной проблемой для Нико Ковача остаётся готовность Головина. Основной инсайд Монако важен для работы между линиями и длясоздания динамики, однако в поединке против Лорьяна он получил сильный ушиб. Его участие во встрече остаётся под вопросом, однако он, вероятно, успеет восстановиться. Впрочем, в первых двух турах россиянину давали сыграть всего по 30-35 минут, поэтому сегодня стоит ожидать в основе Диопа.

Кроме того, у монегасков приболел голкипер Нюбель. Правда, немец попал в заявку – и если он будет готов, то Нико выпустит Александра в основе. У Монако довольно слабые вратари, а Нюбель был призван решить эту проблему.

У Шахтера вопросы есть только по готовности Педринью. Хавбек получил повреждение в поединке против Генка и пропускал последний тур УПЛ, но вчера он работал вместе с командой в общей группе. Решение по его участию в игре примут непосредственно перед матчем. Других потерь у "горняков" нет.

Ориентировочные составы на матч Монако – Шахтер

Монако: Нюбель – Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике – Мартинш, Тчуамени, Фофана, Диоп – Фолланд, Бен-Еддер

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Антонио – Тете, Патрик, Соломон – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Сразу оговоримся, что это – крайне оптимистичный прогноз. Букмекеры не верят в Шахтер, и даже на ничью они зарядили коэффициенты в районе 4,0, в то время как ставки на победу Монако держатся на показателе 1,7. Понять логику контор можно, ведь Монако в прошлом сезоне дважды бил ПСЖ и до последнего боролся за золото Лиги 1. В составе монегасков выступают футболисты с большим опытом игры в топ-чемпионатах и ​​в еврокубках, а за их талантами следит вся Европа.

Шахтер же находится в начале своего пути с Роберто Де Дзерби. Привыкнуть к его футболу непросто, поэтому сейчас "горняки" выглядят довольно неубедительно. О беде команды в обороне на втором этаже уже даже говорить не хочется – об этом знает вся планета. Ну как тут не поставить на Монако?

Впрочем, безумное преимущество монегасков по всем параметрам не помешало скромному Лорьян переиграть подопечных Нико Ковача, а Нант сумел отобрать у них очки. Хорватский наставник списал все проблемы на стиль игры андердогов – мол, с Шахтером команде будет удобнее – но проблемы при чтении верховых передач при работе в штрафной были характерны для Монако и в предыдущем сезоне. Траоре сегодня должен наказывать за это.

Атака Монако слишком сильно зависит от индивидуального исполнения, а позиционная работа этого коллектива оставляет желать лучшего во всех фазах. Ковач пытается ставить прогрессивный футбол, заполняя все 5 каналов для продвижения мяча (фланги / полуфланги, центр), но в итоге он получает две разорванные группы игроков. На уровне ЛЧ за подобное будут жестоко наказывать – и Шахтер способен это сделать. Прессинга же у монегасков нет в принципе – они выдёргиваются по одному, мешая разыгрывать, но не накрывая все варианты для выхода из-под давления.

Словом, команду Нико Ковача есть, за что кусать. Роберто Де Дзерби не может заметить эти недостатки, а его коллектив имеет достаточно потенциала для конкурентной борьбы с таким соперником. А тут у Монако ещё и старт чемпионата оказался провальным. Именно поэтому стоит рискнуть, поставив на результативную ничью.

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