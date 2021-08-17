"Восстановился, все хорошо. Не могу сказать, что готов на сто процентов, но в зависимости от того, как буду чувствовать себя в ближайшее время, и решится, выйду на поле или нет. Понимаю, что сейчас важный момент для всей команды и противостояние с Монако для нас значит немало. Только в последний день перед вылетом работал вместе с командой, участвовал в тактическом занятии.

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Монако – великая команда с очень квалифицированными игроками. Нам предстоит непростая, однако интересная встреча. Такие матчи требуют самопожертвования чуть больше, чем другие. Осознаем, насколько поединок важен для всего сезона. Уверен, мы хорошо подготовлены", – цитирует Педриньо официальный сайт "горняков" со ссылкой на Shakhtar News.

К слову, Шахтер и Монако в очном поединке определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первый поединок состоится уже сегодня, 17 августа, на территории княжества. Ответный матч в Харькове запланирован на 25 августа.

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