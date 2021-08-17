"Начали подготовку, нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке. Позавчера тренировку посвятили именно матчу с Монако, так что, думаю, будем хорошо готовы.

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Я состав смотрел, там есть пару хороших нападающих, а вообще, у Монако молодой коллектив. Думаю, соперник больше играет в командный футбол, ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.

Поражение Монако от Лорьяна (0:1)? Мы тоже уступили Александрии, а потом провели отличный поединок с Генком. Думаю, их главный тренер дал отдохнуть основным футболистам. Я встречу не видел, но, наверное, так и было. Они так же, как и мы, сыграли матч квалификации, и тренер дал отдохнуть футболистам, а потом случилось, как и у нас с Александрией: пропустили и не смогли забить.

Так что, если они проиграли, то еще больше будут настраиваться и разбирать ошибки. Для них, как и для нас, это важный матч – нужно серьезно настраиваться и готовиться к бою", – цитирует Степаненка официальный сайт "горняков" со ссылкой на Shakhtar News.

К слову, Шахтер и Монако в очном поединке определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первый поединок состоится уже сегодня, 17 августа, на территории княжества. Ответный матч в Харькове запланирован на 25 августа.

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