"Відновився, все добре. Не можу сказати, що готовий на сто відсотків, але залежно від того, як почуватимусь найближчим часом, і вирішиться, вийду на поле чи ні. Розумію, що зараз важливий момент для всієї команди і протистояння з Монако для нас означає чимало. Тільки останнього дня перед вильотом працював разом із командою, брав участь у тактичному занятті.

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Монако – велика команда з дуже кваліфікованими гравцями. На нас чекає непроста, однак цікава зустріч. Такі матчі вимагають самопожертви трохи більше, ніж інші. Усвідомлюємо, наскільки поєдинок є важливим для всього сезону. Упевнений, ми добре підготовлені", – цитує Педрінью офіційний сайт "гірників" з посиланням на Shakhtar News.

До слова, Шахтар і Монако в очному двобої визначать володаря путівки у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться вже сьогодні, 17 серпня, на території князівства. Матч-відповідь у Харкові запланований на 25 серпня.

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