Григорий и Игорь Суркисы решили посмотреть матч с участием Шахтера в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Григорий и Игорь Суркисы / фото из открытых источников

Роман Бебех в своем телеграм-канале поделился фотографиями со стадиона Монако – туда прибыли Григорий Суркис и президент киевского Динамо Игорь Суркис.

Монако – Шахтер – видео гола

"Мы за Шахтер сегодня, вариантов быть не может", – приводит слова братьев Суркисов журналист.

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К слову, Шахтер в первом матче против Монако в рамках плей-офф квалификации уже повел в счете – на 19 минуте результативным ударом отметился Педринью.

Монако – Шахтер: онлайн-трансляция матча плей-офф ЛЧ