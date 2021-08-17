Монако – Шахтер: братья Суркисы поддерживают "горняков" на матче Лиги чемпионов
Григорий и Игорь Суркисы решили посмотреть матч с участием Шахтера в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Роман Бебех в своем телеграм-канале поделился фотографиями со стадиона Монако – туда прибыли Григорий Суркис и президент киевского Динамо Игорь Суркис.
"Мы за Шахтер сегодня, вариантов быть не может", – приводит слова братьев Суркисов журналист.
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К слову, Шахтер в первом матче против Монако в рамках плей-офф квалификации уже повел в счете – на 19 минуте результативным ударом отметился Педринью.
Монако – Шахтер: онлайн-трансляция матча плей-офф ЛЧ