Пришла пора решающих поединков за право выйти в групповой турнир ЛЧ 2021/22. Где смотреть матч Монако – Шахтер онлайн? В Украине игру показывает платформа MEGOGO. Для просмотра встречи нужна платная подписка. Матч, как и онлайн-трансляция Монако – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 22:00 по киевскому времени. Обе команды уверенно преодолели третий раунд квалификации, а в своих чемпионатах потерпели по одному поражению. Впрочем, если вице-чемпион Украины выиграл все свои матчи при Де Дзерби, кроме одного в УПЛ, то соперник пока не знает вкуса побед во французской Лиге 1. Команда Ковача забила лишь 1 гол и набрала очко за первые 2 тура.

Монако – Шахтер: анонс и прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Монако: Маецки – Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике – Мартинш, Тчуамени, Фофана, Головин – Фолланд, Бен-Йеддер

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Витао, Матвиенко – Майкон, Антонио – Тете, Педриньо, Соломон – Траоре