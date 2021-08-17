Григорій та Ігор Суркіси вирішили переглянути матч за участю Шахтаря у рамках плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Григорій та Ігор Суркіси / фото з відкритих джерел

Роман Бебех у своєму телеграм-каналі поділився світлинами зі стадіону Монако – туди прибули Григорій Суркіс та президент київського Динамо Ігор Суркіс.

Монако – Шахтар – відео гола

"Ми за Шахтар сьогодні, варіантів бути не може", – наводить слова братів Суркісів журналіст.

Зарядись енергією нестримного футболу, переглядаючи улюблені матчі Ліги чемпіонів разом із коктейлями на основі преміальної Żubrówka Czarna! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

До слова, Шахтар у першому матчі проти Монако у рамках плей-офф кваліфікації вже повели у рахунку – на 19 хвилині результативним ударом відзначився Педрінью.

Монако – Шахтар: онлайн-трансляція матчу плей-офф ЛЧ