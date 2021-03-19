Лука Модрич стал лучшим игроком недели в самом престижном турнире Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. За хавбека Реала, который оформил ассист в матче с Аталантой, проголосовало наибольшее количество людей.

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Среди конкурентов хорвата был Кевин Де Брюйне из Манчестер Сити, который забил роскошный гол Боруссии М, а также еще два игрока середины поля – Н'Голо Канте из Челси и лидер мюнхенской Баварии Йозуа Киммих.

К слову, Реал уже узнал турнирную сетку на пути к решающему матчу. В четвертьфинале Лиги чемпионов мадридцы сыграют против Ливерпуля, а в полуфинале победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии Челси и Порту.

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