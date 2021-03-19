Лука Модріч став найкращим гравцем тижня в найпрестижнішому турнірі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА. За хавбека Реала, який оформив асист у матчі з Аталантою, проголосувала найбільша кількість людей.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ: дві фантастичні пари з трилером для Луніна, щастя та біда Зінченка

Серед конкурентів хорвата був Кевін Де Брюйне з Манчестер Сіті, який забив розкішний гол Борусії М, а також іще два гравці середини поля – Н'Голо Канте із Челсі та лідера мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх.

До слова, Реал уже дізнався турнірну сітку на шляху до вирішального матчу. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів мадридці зіграють проти Ліверпуля, а у півфіналі переможець цієї пари зустрінеться з сильнішим у протистоянні Челсі та Порту.

Маліновський безсилий в ЛЧ: ноу-хау Аталанти шокувало, але Зідан – не фізрук