УЕФА выбрал голы, претендующие на звание лучших по итогам первого тура Лиги чемпионов.

Интересно, что все четыре мяча были забиты исключительно во второй игровой день. Проголосовать можно по этой ссылке.

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Среди претендентов оказался обидчик Шахтера – Адама Траоре. Дебютный гол в ЛЧ Джека Грилиша, а также два роскошных мяча в матче Ливерпуль – Милан. На роскошную атаку "россонери" мощным ударом ответил Джордан Хендерсон.

Заметим, что поединки второго тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся через две недели.

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