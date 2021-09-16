М'яч у ворота Шахтаря, соло Гріліша, шедеври Ліверпуля та Мілана – голосування за гол тижня в Лізі чемпіонів
УЄФА обрав голи, які претендують на звання найкращих за підсумками першого туру Ліги чемпіонів.
Цікаво, що усі чотири м'ячі були забиті виключно у другий ігровий день. Проголосувати можна за цим посиланням.
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Серед претендентів опинився кривдник Шахтаря – Адама Траоре. Дебютний гол в ЛЧ Джека Гріліша, а також два розкішні м'ячі в матчі Ліверпуль – Мілан. На розкішну атаку "россонері" потужним ударом відповів Джордан Хендерсон.
Зауважимо, що поєдинки другого туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться через два тижні.
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