Молодежь Руха встречается с примаверой Милана в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Милан U-19 – Рух U-19 стартовал в 16:00 по киевскому времени. Львовяне играют на выезде – поединок проходит на поле академии "россонери". Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Рух осенью прошел Заглембе и Галатасарай в пути чемпионов, а весну начал с победы над Интером в серии пенальти. Милан автоматически вышел в 1/8 финала, выиграв группу с Челси, Зальцбургом и Динамо Загреб.

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Стартовые составы команд

Милан: Нава – Бакуне, Коубис, Симич, Боццолан – Фольо, Стальмах, Дзероли – Траоре, Лонги, Эль-Хилали.

Запасные: Барточчони, Нсьяла–Макенго, Алезь, Куэнка, Маласпина, Манджамели Бартезаги.

Рух: Герета – Китела, Слюбик, Холод, Роман – Сапуга, Пидгурский – Столярчук, Русяк, Добрянский – Панченко.

Запасные: Ванивский, Товарницкий, Бойко, Боцкив, Квас, Касарда, Михальчук.