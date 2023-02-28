Молодь Руха зустрічається з прімаверою Мілана в рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Мілан U-19 – Рух U-19 стартує о 16:00 за київським часом. Львів'яни грають на виїзді – поєдинок відбувається на полі академії "россонері". Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Рух восени пройшов Заглембе та Галатасарай в шляху чемпіонів, а весну розпочав з перемоги над Інтером в серії пенальті. Мілан автоматично вийшов в 1/8 фіналу, вигравши групу з Челсі, Зальцбургом і Динамо Загреб.

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Стартові склади команд

Мілан: Нава – Бакуне, Коубіс, Сіміч, Боццолан – Фольо, Стальмах, Дзеролі – Траоре, Лонгі, Ель-Хілалі.

Запасні: Барточчоні, Нс'яла–Макенго, Алезі, Куенка, Маласпіна, Манджамелі, Бартезагі.

Рух: Герета – Кітела, Слюбик, Холод, Роман – Сапуга, Підгурський – Столярчук, Русяк, Добрянський – Панченко.

Запасні: Ванівський, Товарницький, Бойко, Боцків, Квас, Касарда, Михальчук.