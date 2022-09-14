Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти не сможет присутствовать на тренерской скамье во время матча с Миланом.

Об этом информирует Corriere dello Sport, ссылаясь на решение дисциплинарного комитета Италии. В матче со Специей Спаллетти был удален за два полученных предупреждения, поэтому будет вынужден пропустить центральный матч 7 тура Серии А.

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Также одноматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение в матчах 6 тура чемпионата заработали наставники Ювентуса и Лечче – Массимилиано Аллегри и Марко Барони. Наказан одной игрой дисквалификации был и Симоне Лорьери, помощник Луки Готти по Специи.

А вот главный тренер Сампдории Марко Джампаоло наговорил гадостей в адрес арбитров на два матча дисквалификации.

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