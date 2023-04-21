Юнацька Ліга УЄФА, 1/2 фіналу

Хайдук U-19 – Мілан U-19 – 3:1

Голи: Врчіч, 51, Пукшташ, 69, Хрговіч, 76 – Дзеролі, 83

Другий матч ігрового дня фіналу чотирьох Юнацької ліги УЄФА мав неочевидний український слід. Річ у тім, що обидва учасники зустрічі на попередніх стадіях плей-офф пройшли українські команди. Футбол24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про поєдинок кривдників наших хлопців.

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Цьогоріч молодіжна Ліга чемпіонів викликала неабиякий ажіотаж. Організаторам навіть довелося змінювати місце проведення фіналу чотирьох. Замість Ньйона матчі перенесли до Женеви, де стадіон дає можливість розмістити значно більше глядачів. Сьогодні трибунах були й віп-персони. Зокрема, приїхав подивитися на свою молодь Паоло Мальдіні. Хорватію представляв Ален Бокшіч.

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Усі чотири півфіналісти турніру вперше дісталися до цієї стадії Юнацької ліги УЄФА. Мілан цілком можна назвати найбільшою сенсацією турніру. Річ у тім, що підопічні Іньяціо Абате провалюють сезон у своєму національному чемпіонаті. Прімавера "россонері" лише минулого туру вибралася із зони вильоту. Зате у єврокубках все вдається. Мілан впевнено виграв свою групу, а в плей-офф не пропустив жодного м'яча, вибивши Атлетіко та львівський Рух.

Хайдук – перший півфіналіст Юнацької ЛЧ з Хорватії. При цьому хорватські клуби не грали у півфіналах жодних єврокубкових турнірів з 1984 року, коли Хайдук (доросла команда – прим.) під прапором Югославії виходив у 1/2 фіналу Кубка УЄФА. Цей клуб також кривдив українців – у стиковому раунді "Майстри з моря" здолали Шахтар. Також зауважимо, що у складі хорватів є наш земляк Давид Фесюк, який сьогоднішній матч провів на лаві для запасних.

Перший тайм не порадував глядачів видовищем. Навпаки – саме глядачі за цей період заслуговують компліментів. Хорватські фани зробили все, щоб атмосфера відповідала рівню півфіналу єврокубка. Це не дуже допомогло їхнім улюбленцям. Хайдук так і не спромігся створити реальних проблем супернику – лише один удар (і той пройшов повз площину воріт).

Не можна сказати, що Мілан діяв набагато краще. Перша половина була цілком рівною за змістом, просто італійці спромоглися кілька разів непогано загострити. Найкращий момент виник після подачі з кутового – лише поперечина врятувала Хайдук від пропущеного м'яча.

Після перерви стало значно цікавіше. Команди почали діяти розкуто, навіть сміливо. Краще це виходило в італійців, тому гол Хайдука виглядав нелогічно. Однак хорвати якнайкраще скористалися провалом в обороні "россонері". Брайковіч легко розхитав свого опонента і викотив Врчічу на дальню стійку. Тому залишалося просто розстріляти ворота.

Мілан помчав відіграватися. І, варто визнати, мав для цього всі шанси. Проте то на заваді стане конкурент Давида Фесюка, то захисник винесе з лінії воріт, то рефері не повірить у фол в межах штрафного. А от атака Хайдука була готова карати за найменшої нагоди. Спочатку "Майстри з моря" класно розіграли кутовий. Замикати могли відразу кілька гравців, але гол у свій актив записав Пукшташ – жодних шансів для голкіпера Мілана.

Ще через кілька хвилин рахунок став розгромним. Провалився капітан італійців. Андрей Кубіс буквально виклав м'яч на ногу супернику в своєму воротарському! Надій у Мілана майже не залишилося. Проте підопічні Іньяціо Абате рук не опустили, оперативно відквитавши один із м'ячів. Шака Траоре створив момент для Дзеролі. Зауважимо, що саме влучний удар Кевіна залишив за бортом Юнацької ліги УЄФА львівський Рух. Виявилося, що це був останній акорд "россонері" у цьогорічному турнірі.

Хайдук вийшов у фінал молодіжної Ліги чемпіонів, де зіграє з нідерландським АЗ. Вирішальний матч відбудеться 24 квітня. Шанс стати володарем трофея має українець Давид Фесюк (хай навіть у статусі запасного голкіпера). "Майстри з моря" увійшли в історію, ставши першою командою з Хорватії, яка вийшла у фінал єврокубка.