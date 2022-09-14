Милан одержал первую победу в новом розыгрыше Лиги чемпионов – над загребским Динамо (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

После выездной ничьей с Зальцбургом в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от команды Стефано Пиоли ожидали домашней победы над андердогом группы Е, загребским Динамо. И "россонери" одержали эту победу со счетом 3:1.

Удаление Леау и победный пенальти Жиру в видеообзоре матча Сампдория – Милан – 1:2

Итальянцам удалось забить гол "в раздевалку": Оливье Жиру реализовал пенальти, заработанный Рафаэлом Леау. Португалец отметился еще одним результативным действием сразу после перерыва, когда совершил ассист на Алексиса Салемакерса.

Впоследствии Миславу Оршичу удалось отыграть один мяч, но гол полузащитника Томмазо Побеги на 77-й минуте установил окончательный счет.

Милан не без проблем одолел дерзкое Динамо Загреб – "россонери" не позволили хорватам создать очередную сенсацию