Мілан здобув першу перемогу у новому розіграші Ліги чемпіонів – над загребським Динамо (3:1). Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Після виїзної нічиєї із Зальцбургом у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів від команди Стефано Піолі очікували домашньої перемоги над андердогом групи Е, загребським Динамо. І "россонері" здобули цю перемогу з рахунком 3:1.

Вилучення Леау та переможний пенальті Жиру у відеоогляді матчу Сампдорія – Мілан – 1:2

Італійцям вдалося забити гол "у роздягальню": Олів'є Жиру реалізував пенальті, який заробив Рафаел Леау. Португалець відзначився ще однією результативною дією одразу по перерві, коли зробив асист на Алексіса Салемакерса.

Згодом Міславу Оршичу вдалося відіграти один м'яч, але гол півзахисника Томмазо Побегі на 77 хвилині встановив остаточний рахунок.

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