Команда Стефано Пиоли второй раз уступила Челси в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Милан попытался компенсировать большое количество недоступных из-за травм игроков бойцовскими качествами, что вылилось в шесть предупреждений и одно удаление. Центральный защитник "россонери" заработал прямую красную карточку уже на 18-й минуте, и тем самым предрешил судьбу встречи.

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Оставшись в большинстве, Челси без проблем реализовал преимущество. Команда Грэма Поттера забила два мяча еще до перерыва – отличились Жоржиньо (с пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Таким образом, Милан третий раз в истории всухую проиграл в Лиге чемпионов два матча подряд. Ранее команда отметилась подобным антидостижением в 2006 году ("сухие" поражения от АЕКа и Лилля) и 2011 году ("сухие" поражения от Аякса и Тоттенхэма).