Команда Стефано Піолі вдруге поступилася Челсі у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Мілан спробував компенсувати велику кількість недоступних через травми гравців бійцівськими якостями, що вилилося в шість попереджень та одне вилучення. Центральний захисник "россонері" заробив пряму червону картку вже на 18-й хвилині, і тим самим вирішив долю зустрічі.

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Залишившись у більшості, Челсі без проблем реалізував перевагу. Команда Грема Поттера забила два м'ячі ще до перерви – відзначилися Жоржіньо (з пенальті) та П'єр-Емерік Обамеянг.

Таким чином, Мілан втретє в історії програв у Лізі чемпіонів два матчі поспіль. Раніше команда відзначилася подібним антидосягненням у 2006 році ("сухі" поразки від АЕКа та Лілля) та 2011 року ("сухі" поразки від Аякса та Тоттенхема).